VIDEO – Vidal da impazzire! Assist di tacco e Messi fa 1-0. Disgrazia Inter

Vidal protagonista con la maglia del Barcellona. L’obiettivo di lungo corso dell’Inter sul mercato è stato decisivo nella vittoria del Barcellona contro il Granada con il punteggio di 1-0. Meraviglioso assist per Lionel Messi che vale i tre punti ai blaugrana. Ecco il video



ANCORA DECISIVO – Nonostante le recenti parole di Quique Setien sembrassero poter riaprire un piccolo spiraglio per l’Inter, Arturo Vidal ha risposto sul campo. Prestazione ancora una volta importante nel Barcellona per il cileno questa sera nella partita contro il Granada . E’ proprio lui a sbloccare una partita sullo 0-0, rifinendo una grande azione corale con uno stupendo colpo di tacco. Grazie al suo assist, Messi va in porta e segna l’1-0 decisivo. E ora è sempre più difficile pensare che il Barcellona possa lasciarlo partire. L’Inter intanto è sempre più proiettata sul probabile arrivo di Eriksen nella prossima settimana. Di seguito il video del gesto tecnico di Vidal.

Video pubblicato dal profilo YouTube fùtbol madridista