VIDEO – Verona-Sampdoria 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Sampdoria, posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



FINE TEMPO DI GLORIA – Verona-Sampdoria 2-1 nel posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A. La sfida fra due delle squadre ancora a secco di vittorie in campionato se l’aggiudica il Verona. Comincia però meglio la Sampdoria, che colpisce al 40′ con una splendida girata e sinistro di Francesco Caputo. Gol che sblocca l’Hellas, con cross di Filippo Terracciano per il colpo di testa di Thomas Henry che sbatte sulla traversa, la schiena di Emil Audero ed entra. Per le statistiche non si tratta di rete dell’attaccante del Verona ma autogol del portiere della Sampdoria. Pareggio al 44′, vantaggio al terzo minuto di recupero del primo tempo. Su incursione di Kevin Lasagna Audero lo ferma, ma non può far nulla su Josh Doig che segna nonostante due avversari sulla linea di porta. Nella ripresa Audero prova a parare il possibile, fermando ancora Doig, Darko Lazovic (entrambi due volte) e Miguel Veloso riscattandosi per l’autogol. Ma non riesce a evitare la sconfitta della squadra di Marco Giampaolo, che sfiora il pari nel recupero con Caputo (esterno della rete).

Video con gli highlights di Verona-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube del Verona.