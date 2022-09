Capello: «Inzaghi no idee chiare, scelte negative! Inter, dubbi sui leader»

Capello trova delle lacune sull’Inter in campo e in panchina, con Inzaghi che non può non essere sul banco degli imputati dopo le due sconfitte in cinque giornate. L’ex allenatore, ospite di Sky Calcio Club, segnala le criticità.

GLI ERRORI – Fabio Capello fa un’analisi sul derby Milan-Inter e se la prende con Simone Inzaghi: «La formazione che ha messo in campo era per dominare la partita? Gioca con due mezzepunte, l’unico centravanti è Edin Dzeko. Io me la sono posta questa domanda quando ho visto le formazioni. Se fai delle scelte e per due volte di fila portano a risultati negativi nelle squadre c’è qualche dubbio rispetto a quello che l’allenatore decide. Vuol dire che non ha le idee chiare, ma la squadra deve avere fiducia completa nelle sue scelte. Come si convincono? Coi risultati. Quando ci sono questi momenti di difficoltà bisogna trovare nella squadra uno o dei leader. In questo momento non so se l’Inter ha dei leader, che chiamano i compagni. Non quello che va a cambiare il gagliardetto, perché alcune volte fa solo quello. A volte ci sono leader nello spogliatoio che stimolano la squadra, perché l’allenatore a trenta metri non arriva la voce. Io credo che la cosa importante sia trovare questi leader: tutte le squadre che hanno vinto li hanno in campo».