VIDEO – Spezia-Cremonese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Cremonese, match della decima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



VANTAGGIO E RIPRESA – Spezia-Cremonese 2-2 nella decima giornata di Serie A. Torna a fare punti la Cremonese, ancora però alla ricerca della sua prima vittoria in campionato. Un minuto esatto e i grigiorossi si illudono: angolo respinto, Charles Pickel rimette in mezzo per la girata di Luka Lochoshvili e sulla linea corregge in rete Cyriel Dessers. Secondo gol consecutivo per il capocannoniere della scorsa UEFA Europa Conference League. Al 19′ M’Bala Nzola avanza e serve Kevin Agudelo, un rimpallo gli fa tornare il pallone e lo scaglia in rete alle spalle del debuttante Marco Carnesecchi. Passano tre minuti, mischia in area da angolo e corregge in gol Emil Holm, il suo primo dall’arrivo in Italia. A inizio ripresa la Cremonese annulla il sorpasso dello Spezia: cross dalla destra e bell’inserimento sul secondo palo di Pickel per il 2-2 al 52′. E il risultato non cambia più nel resto della partita.

Video con gli highlights di Spezia-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.