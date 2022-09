VIDEO – Salernitana-Empoli 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Empoli, posticipo della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



LA PRIMA VOLTA – Salernitana-Empoli 2-2 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. La Salernitana allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, ma la vittoria sfuma nel finale. Al 31′ passa per primo l’Empoli, con cross dalla sinistra di Liam Henderson e colpo di testa di Martin Satriano ad anticipare Federico Fazio. Per l’uruguayano, in prestito dall’Inter, è il primo gol in Serie A. Dura però solo otto minuti il vantaggio toscano, poi un’azione caparbia di Pasquale Mazzocchi lo porta a vincere un rimpallo e scaricare in rete il sinistro. Nella ripresa schema da corner, cross di Tonny Vilhena e tocco da due passi di Boulaye Dia, sorpasso Salernitana al 61′. I granata si fanno però fregare all’81’, quando Sam Lammers si libera bene al limite e sul suo destro trova una deviazione che lascia immobile Luigi Sepe. Nel finale in contropiede Lammers avrebbe anche la palla del 2-3, in questo caso però conclude sul fondo.

Video con gli highlights di Salernitana-Empoli dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.