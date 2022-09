VIDEO – Monza-Atalanta 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Atalanta, posticipo della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



IN TESTA – Monza-Atalanta 0-2 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. L’Atalanta è da sola in testa alla classifica, un qualcosa che non accadeva addirittura da settembre del 1964. I bergamaschi cominciano un po’ contratti, con Gianluca Caprari che si divora l’1-0 complice un grande intervento di Juan Musso. Ci prova anche Stefano Sensi dal limite, la conclusione del prestito Inter è alta. Il Monza sfiora l’autogol proprio al 45′, con un angolo sul quale Luca Caldirola colpisce male di testa e quasi infila la sua porta. Nella ripresa emerge Rasmus Hojlund, il sostituto degli infortunati Luis Fernando Muriel e Duvan Zapata, inizialmente con un tiro da posizione defilata deviato sul palo. Il danese classe 2003, all’esordio da titolare, al 57′ riceve un assist da sinistra di Ademola Lookman e spinge in rete il pallone. L’assistente dà fuorigioco, il VAR però segnala come il gol sia buono. Otto minuti dopo l’Atalanta la chiude, su azione simile con cross di Éderson per Lookman e decisiva deviazione di Marlon: autogol del difensore del Monza.

Video con gli highlights di Monza-Atalanta dal canale ufficiale YouTube del Monza.