VIDEO – Roma-Genoa 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Roma-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



SUBENTRO DA TRE PUNTI – Roma-Genoa 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma si guadagna la qualificazione con l’entrata di Paulo Dybala. L’argentino parte dalla panchina, nel primo tempo a impegnare il Genoa c’è Tammy Abraham che con una conclusione appena dentro l’area chiama al bell’intervento Josep Martinez. Al 33′ gran tiro di Lorenzo Pellegrini, palla che si stampa sulla traversa. Un minuto dopo, su una giocata che poi termina in contropiede del Genoa, lo stesso Pellegrini si fa male. All’intervallo lascia il posto a Dybala, subito pericoloso con un sinistro ben respinto da Martinez. È proprio l’argentino a risolvere la partita: al 64′ riceve palla, salta tre avversari e in caduta contrastato da Mattia Bani piega le mani a Martinez. Splendido il gol della Joya, festeggiato prima della partita in campo per la vittoria dei Mondiali. A due minuti e mezzo dal 90′ il Genoa potrebbe pareggiare, ma Mattia Aramu manda alta la palla dell’1-1. L’assistente segnala un fuorigioco precedente, ma non c’era e in caso di gol il VAR avrebbe convalidato.

Video con gli highlights di Roma-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.