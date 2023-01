VIDEO – Correa, che delusione! Cosà farà l’Inter?| Good Morning Interfans

GOOD MORNING INTERFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Alla vigilia di Inter-Verona, un occhio viene posto oggi su Correa. Il Tucu, che potrebbe anche partire nuovamente titolare, non sta brillando con la maglia nerazzurra. Su di lui tante ombre e poche luci. Cosa bisogna farne? Giusto dargli ancora spazio? E il club che farà in estate? Di seguito la puntata di Good Morning Interfans di venerdì 13 gennaio 2023 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).