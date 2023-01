Inter, riscattati! Contro il Verona un solo risultato. Inzaghi in deficit − CdS

L’Inter è obbligata a vincere contro il Verona dopo il pari rocambolesco di Monza. Vietate altre battute d’arresto e Inzaghi dovrà rimediare anche rispetto ai numeri dello scorso anno

OBBLIGATA − L’Inter va domani sera alla ricerca del riscatto. Contro il Verona l’unico risultato che conta è la vittoria. Il 2023 era iniziato nel migliore dei modi per la banda di Inzaghi, perfetta e risolutiva contro il Napoli. Poi l’esatto opposto contro Monza e Parma. Ora altro test per capire il livello mentale e fisico dei nerazzurri. Inzaghi è alle prese anche con un rendimento nettamente al di sotto rispetto a quello dello scorso anno. Dopo 17 giornate di Serie A, il bilancio parla chiaro: sei punti in meno (34 attuali contro i 40 precedenti), più gol subiti (24 contro 15) e meno reti realizzate (37 a 43). Serve un cambio di rotta e anche in fretta. Il tecnico può contare su un San Siro in formato fortino inespugnabile. L’Inter praticamente è in serie consecutiva di vittorie da ben sette partite. Tutto è iniziato da Inter-Barcellona 1-0. Serve proseguire il filotto. Lo scorso anno si arrivò a quota 10 vittorie di fila, dal 2-0 all’Udinese al 2-1 col Venezia.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona