VIDEO – Marotta e Inzaghi ‘fanno’ il mercato dell’Inter con… Gli Autogol

Beppe Marotta e Simone Inzaghi sono i protagonisti dell’ultimo video realizzato dal trio comico Gli Autogol. L’argomento in questo periodo non può che essere il calciomercato. E nel gioco finale l’Amministratore Delegato Sport e l’allenatore dell’Inter danno alcuni spunti (misteriosi…) sulle strategie nerazzurre ma non solo. Avete capito di chi si tratta? Di seguito il video registrato da Gli Autogol con Marotta e Inzaghi presso la sede nerazzurra a Milano

Fonte: Canale YouTube del trio comico Gli Autogol [Gli Autogol]