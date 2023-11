VIDEO – Lecce-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Milan, partita della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare di Lecce.

RIMONTA − Lecce-Milan 2-2, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A e giocata alle ore 15. I rossoneri partono forte tanto da passare in vantaggio al 28’. Fuga di Theo Hernandez sulla sinistra, palla forte in mezzo per Oliver Giroud, il quale colpisce di pancia battendo Falcone. Il Milan ha in mano la partita, con il Lecce che fatica a rendersi pericoloso e al 35’ subisce anche il raddoppio: Tijjani Reijnders spacca il centrocampo ritrovandosi incomprensibilmente senza marcatura al limite dell’area di rigore e col destro trafigge ancora Falcone, non impeccabile sul tiro.

Nella ripresa, il match cambia totalmente. Bravissimo D’Aversa a stravolgere tutto con i cambi. Pioli e il Milan vanno in tilt. Al 66’ accorcia Nicola Sansone, neoentrato, insaccando da situazione di calcio d’angolo. Quattro minuti più tardi, arriva il pareggio: ripartenza veloce dei salentini, Sansone va da Piccoli, che suggerisce subito per Lameck Banda. Fantastico il tiro del giovane esterno a battere Maignan. Nel finale, succede di tutto. All’85’ Sansone prende un clamoroso pallo che poteva consegnare il 3-2 al Lecce, al 93’ Giroud si becca il rosso per proteste e un minuto più tardi Roberto Piccoli trova il gol della vita da fuori. Ma il Milan si salva grazie al Var, che richiama Rosario Abisso per un pestone dello stesso attaccante giallorosso su Thiaw. Finisce in parità tra polemiche.

Fonte: YouTube Serie A