VIDEO – Lazaro dall’Inter al Benfica, oggi primo allenamento in Portogallo

Lazaro si è trasferito al Benfica, con annuncio al momento solo del club portoghese e non dell’Inter (vedi articolo). La formazione di Lisbona annuncia, con un video, il primo allenamento dell’austriaco.

NUOVA ESPERIENZA – Valentino Lazaro da questo pomeriggio è un nuovo giocatore del Benfica. L’austriaco, in prestito dall’Inter (non si sa ancora se con opzione per il riscatto), ha subito svolto il primo allenamento agli ordini di Jorge Jesus. Il laterale non è stato convocato dall’Austria per le partite di qualificazione, quindi rimarrà in Portogallo tutta la sosta. Il prossimo impegno delle Aguias sarà sabato 11 settembre alle 19 (ora italiana) in trasferta col Santa Clara, nella quinta giornata di Liga NOS che fin qui comanda a punteggio pieno. Di seguito il video del primo allenamento di Lazaro, dal canale ufficiale YouTube del Benfica.