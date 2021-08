Inter, mercato finito ecco la rosa: i 25 giocatori (+2) definitivi per Inzaghi

Alle 20 di oggi si è chiuso il mercato, che in questo ultimo giorno per l’Inter ha voluto dire soprattutto piazzare esuberi (vedi trasferimenti): ora Inzaghi può contare su una rosa di venticinque giocatori (più due).

L’ELENCO – Per Simone Inzaghi da ora fino a gennaio ci saranno a disposizione venticinque giocatori. La rosa dell’Inter ne ha due in più, dopo la sessione di calciomercato, ma che non potranno essere utilizzati nel 2021. Uno è Gabriel Brazao, che sarebbe dovuto andare in prestito ma un paio di settimane fa ha avuto un grave infortunio al ginocchio (vedi articolo). L’altro è ovviamente Christian Eriksen, per il quale l’augurio è che a breve possa tornare in campo e con la maglia nerazzurra. Entro le 24 di giovedì 2 settembre il club dovrà anche comunicare la lista UEFA per la fase a gironi di Champions League (vedi calendario).

ROSA INTER 2021-2022

PORTIERI: 1 Samir Handanovic, 21 Alex Cordaz, 97 Ionut Andrei Radu, Gabriel Brazao;

DIFENSORI: 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan de Vrij, 11 Aleksandar Kolarov, 13 Andrea Ranocchia, 32 Federico Dimarco, 33 Danilo D’Ambrosio, 36 Matteo Darmian, 37 Milan Skriniar, 95 Alessandro Bastoni;

CENTROCAMPISTI: 5 Roberto Gagliardini, 8 Matias Vecino, 12 Stefano Sensi, 14 Ivan Perisic, 20 Hakan Calhanoglu, 22 Arturo Vidal, 23 Nicolò Barella, 24 Christian Eriksen, 77 Marcelo Brozovic;

ATTACCANTI: 7 Alexis Sanchez, 9 Edin Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 19 Joaquin Correa, 48 Martin Satriano.