UFFICIALE – Lazaro lascia l’Inter: il giocatore è in prestito al Benfica

Valentino Lazaro lascia l’Inter e si trasferisce in prestito al Benfica fino alla fine della stagione. L’ufficialità è arrivata dal sito ufficiale del club portoghese.

Altra uscita per l’Inter in queste ultime ore di mercato. Come stabilito già alcuni giorni fa, Valentino Lazaro si trasferisce in prestito al Benfica. Il laterale austriaco va in Portogallo in prestito fino a giugno 2022 e sarà presentato ufficialmente domani. La comunicazione è arrivata pochi minuti fa dal sito ufficiale del Benfica. Per Lazaro, arrivato all’Inter nell’estate del 2019, si tratta del terzo anno consecutivo in prestito dopo le stagioni al Newcastle e al Borussia Mönchengladbach.