VIDEO – Inzaghi: «Inter ottima contro una squadra difficile. Contento per tutti»

Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter contro l’Udinese per 3-1 a San Siro, intervistato su Inter TV ha sottolineato gli aspetti positivi della sua squadra tra chi ha giocato titolare e chi è subentrato dalla panchina. Unico aspetto negativo della partita riguarda il gol e il tecnico nerazzurro invita la squadra a una maggiore attenzione. Inzaghi al termine dell’intervista si proietta già alla prossima sfida, quella del ritorno in Champions League contro il Porto, valido per gli ottavi di finale della competizione. Di seguito il video dell’intervista pubblicato sul canale YouTube ufficiale del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]