VIDEO – Inzaghi fissa la data: «Inter, percorso lungo fino al 22 maggio! Ora…»

Inzaghi è alla prima stagione sulla panchina nerazzurra ma finora si è tolto più di una soddisfazione. L’ultima vincendo il primo Derby di Milano della sua carriera. Una vittoria che non basta all’allenatore interista, che dopo Inter-Milan fissa gli obiettivi stagionali. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa

SAN SIRO IN FESTA – La vittoria della Supercoppa Italiana non sazia Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni complete), che per il momento si gode la Finale di Coppa Italia ottenuta dopo il 3-0 in Inter-Milan (vedi video). Partita che si giocherà nella “sua” Roma, a differenza delle ultime due gioie a Milano. Ma il principale obiettivo di Inzaghi resto lo Scudetto in Serie A, anche per questo motivo dà appuntamento al 22 maggio. Salvo soprese, in quella data a San Siro si giocherà Inter-Sampdoria. Inutile ribadire cosa potrebbe significare in casa nerazzurra. E per Inzaghi.

