Lautaro Martinez uomo del momento all’Inter ma futuro incerto − GDM

Lautaro Martinez ieri sera ha siglato una grande doppietta in Inter-Milan. Il Toro, in un tempo, ha trascinato i nerazzurri verso la finale di Coppa Italia schiantando la difesa rossonera. Occhio però al suo futuro

NESSUNA CERTEZZA − Lautaro Martinez è l’uomo del momento in casa Inter dopo la splendida doppietta realizzata contro il Milan nel Derby di Coppa Italia. Sul futuro, però, tanta incertezza. Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, espone la situazione a tal proposito: «L’Inter in estate un sacrificio lo dovrebbe fare, dipende anche dal tipo di offerte che arriveranno e per chi. Lautaro Martinez, per quello che sta facendo, è ovviamente il più attaccabile dal mercato, sia Premier League che Liga lo cercano con quest’ultima in testa alle preferenze del giocatore. L’Inter però non lo svenderebbe, serve un’ offerta importante, ma dipenderà anche dalle dinamiche di mercato e dal giro di attaccanti. Lautaro Martinez sicuro anche il prossimo anno di rimanere all’Inter? Dico di no».