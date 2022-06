VIDEO – Inter si tiene bassa per Lukaku: ecco la nuova offerta. Bonus da ridiscutere

Il Chelsea fa il prezzo per il prestito annuale di Romelu Lukaku (vedi video). La forbice tra domanda e offerta non è ampia ma l’Inter gioca al ribasso. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

