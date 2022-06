Abbonamenti Inter: che boom! Si sfiorerà soglia 40mila tagliandi – CdS

L’Inter sta beneficiando, per quanto riguarda gli abbonamenti, dell’effetto Romelu Lukaku e Paulo Dybala. L’entusiasmo per questo mercato e per la stagione che verrà è alto e lo confermano i tagliandi venduti per la prossima stagione.

BOOM – L’Inter ha in canna diversi colpi di mercato interessanti. Tra questi, quelli che stuzzicano di più i tifosi nerazzurri, sono ovviamente Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Come spiega bene il Corriere dello Sport inoltre, questo entusiasmo si è riversato anche nei botteghini e sul sito dell’Inter nella giornata di ieri quando è scattata la vendita libera per gli abbonamenti alla stagione 2022/2023. In totale, tra abbonamenti rinnovati prima della vendita libera e poi la vendita libera, sono state vendute più di 30mila tessere. L’obiettivo è raggiungere quasi quota 40mila abbonati così da avere quasi sempre sold-out durante le partite casalinghe con i restanti biglietti in vendita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti