VIDEO IN – Inter, entusiasmo dei tifosi alla presentazione della nuova prima maglia

C’è entusiasmo alla presentazione della nuova prima maglia dell’Inter per la stagione 2022-2023 al Nike HQ, in piazza Gae Aulenti a Milano (vedi QUI).

ENTUSIASMO – I cosi dei tifosi dell’Inter alla presentazione della nuova prima maglia per la stagione 2022-2023. C’è attesa in questi minuti tra i tifosi dell’Inter per vedere qualche componente della prima squadra, ma anche settore giovanile e Inter Women.

Di seguito il video documentato dal nostro inviato a Milano, Roberto Balestracci.