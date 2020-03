VIDEO – Cambiasso, prodezza di Veron, poi Cordoba: Inter-Fiorentina 3-2!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 marzo 2005. Inter-Fiorentina è una partita spettacolare, ricca di colpi di scena, dove la vittoria nerazzurra non è mai in dubbio. Pazzini risponde al vantaggio di Cambiasso, poi è una sinfonia dell’Inter. Veron trova il raddoppio con una prodezza, Cordoba chiude la gara sul 3-2; gol e autorete per il colombiano. Ecco gli highlights della partita.

ASSEDIO – Il primo tempo di Inter-Fiorentina del 20 marzo 2005 è un assedio nerazzurro in area viola. Gli uomini di Roberto Mancini vanno più volte vicini al gol, ma bisogna attendere il 27′ per esultare. Di esterno destro al volo, dal limite dell’area, Esteban Cambiasso infila l’1-0. Prima dell’intervallo, la Fiorentina trova un imprevisto colpo di reni: Giampaolo Pazzini si accartoccia in area e pareggia il risultato.

Inter-Fiorentina 3-2: prodezza di Veron, Cordoba croce e delizia

Nella ripresa, Ivan Cordoba veste i panni del protagonista. Al 53′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, appoggia un pallone per Juan Sebastian Veron, appostato fuori area. La Brujita ha il tempo di coordinarsi e scoccare un meraviglioso esterno destro, che si infila sotto l’incrocio. Al 65′, sale in cattedra (e non solo) il colombiano, con la specialità della casa. Su un corner a favore dell’Inter dalla destra, Cordoba anticipa tutti con un perfetto terzo tempo: il colpo di testa non lascia scampo sul primo palo. Sul finire del match, il numero 2 finisce nuovamente nel tabellino, dalla parte sbagliata. Hidetoshi Nakata tenta la sortita in area, e scarica il pallone verso il centro. Il maldestro tentativo di rinvio del colombiano si trasforma però in autogol, ininfluente tuttavia sulla vittoria finale. Nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”, tutti gli highlights della gara: