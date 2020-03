De Vrij: “Ospedale Sacco, raccolta fondi Coronavirus attiva. Aiutateci”

Stefan de Vrij ricorda che la raccolta fondi in favore dell’Ospedale Sacco di Milano continua: questo il suo appello per il Coronavirus

VIDEO – Queste le parole di Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, pronunciate in un filmato pubblicato sull’account Twitter del club nerazzurro per la raccolta fondi in favore della ricerca dell’Ospedale Sacco di Milano contro malattie infettive come il Coronavirus. «Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver donato. Per chi potesse aiutarci, la raccolta fondi è ancora attiva sulla pagina Facebook dell’Inter. Stiamo tutti vivendo un momento difficile, ma ne verremo fuori together as a team».

📩 | DONATE NOW

For those able to help out, the fundraiser on our Facebook page is still open 👉 https://t.co/VV0lYco83Y

And remember to stay at home, just like @Stefandevrij! 🤗#TogetherAsATeam pic.twitter.com/pmNyn8MGOe

— Inter (@Inter_en) March 20, 2020