Matic, la risposta dell’Inter e l’addio di Boban al Milan: futuro deciso – CM

Nemanja Matic e il Manchester United hanno scelto di proseguire insieme il proprio percorso dopo il no dell’Inter e l’addio di Boban al Milan

BOBAN E IL MILAN – Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, racconta nel dettaglio il destino di Nemanja Matic nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com”. “Nemanja Matic da anni è sulla lista dei club italiani. Personalità, esperienza e quantità al servizio della squadra, il gigante del Manchester United sembrava a fine corsa con i Red Devils tanto da essere arrivato a tre mesi dalla scadenza del contratto. Ecco perché si era mosso da tempo il Milan, un’idea legata a Zvone Boban che poi ha fatto un passo indietro; l’opportunità di prenderlo a costo zero intrigava, ma Matic ha deciso di archiviare ogni discorso col Milan dopo l’addio di Boban e gli ultimi tempi al Manchester United. In generale, di evitare un trasferimento a costo zero“.

NO DELL’INTER – Ancor prima era stata l’Inter a dire no al mediano serbo: “Dopo il no da parte dell’Inter che a gennaio ha scelto di non andare fino in fondo all’operazione Matic, il centrocampista serbo si legherà al Manchester United per un altro anno. Rinnovo obbligatorio con clausola unilaterale fino al 2021, il giocatore è stato avvisato dalla dirigenza dello United che attiverà l’opzione per prolungare l’intesa e non perderlo a zero; poi, eventualmente affronterà il tema del rinnovo anche con un contratto più lungo nei prossimi mesi. Il Milan ha messo da parte Matic perché Gazidis non vuole investire su giocatori over 30, l’Inter ha altre idee. E Nemanja ha deciso di restare ancora. Con buona pace dell’occasione rossonera legata a Boban che rimarrà tale“.