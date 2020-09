VIDEO – Adriano, il primo gol con l’Inter fa esplodere San Siro al 93′

Adriano Inter-Venezia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 settembre 2001. Per avere la meglio sul Venezia, ai nerazzurri servirà il gol di Adriano, arrivato all’ultimo secondo.

SOLLIEVO – L’Inter del 2001/02 può vantare Christian Vieri e Ronaldo (ancora ai box) in attacco, ma i veri protagonisti a inizio stagione sono altri. In primis Mohammed Kallon, acquistato dai nerazzurri nel 1995 ma fatto girare per sei stagioni tra prestiti vari. Nel 2001 torna alla base, ed è lui il trascinatore, servendo una doppietta alla prima giornata contro il Perugia. E poi c’è Adriano Leite Ribeiro. 19enne brasiliano semisconosciuto, si è presentato al mondo con la celeberrima punizione segnata al Real Madrid nel precampionato. E loro due saranno i protagonisti anche della sfida contro il Venezia, alla terza di campionato. Fino al 75′ la gara è in perfetta parità, di risultato (0-0) e uomini. Entrambe le squadre sono infatti in 10. Al 33′ viene espulso Ivan Cordoba per un fallo di reazione; al 43′ Stefano Bettarini per doppia ammonizione. La gara svolta proprio al 75′: rigore per l’Inter, causato da una trattenuta in area su Luigi Di Biagio. A trasformarlo è Kallon, al terzo gol in tre partite. Ma all’89’ arriva la doccia fredda: Filippo Maniero protegge palla in area su Javier Zanetti, e beffa Francesco Toldo sulla girata. Il pareggio è nell’aria, ma non secondo Adriano (entrato al 57′ per Ventola). Su calcio d’angolo all’ultimo secondo utile, il brasiliano prima tenta il colpo di testa, poi scarica in porta un sinistro devastante sulla respinta. Tripudio a San Siro, e 2-1 Inter grazie alla prima rete nerazzurra del 19enne brasiliano. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della partita: