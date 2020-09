ESCLUSIVA – Locatelli piace all’Inter, Marotta incontra il Sassuolo: ecco il prezzo

Manuel Locatelli of Sassuolo italian soccer Serie A season 2019/2020 – Photo credit Vincenzo Izzo – Dreamstime.com

Locatelli potrebbe diventare oggetto di mercato in questa sessione estiva. Inter e Juventus seguono il giocatore e hanno già mostrato interesse. Beppe Marotta ieri ha incontrato Carnevali e inevitabilmente avranno parlato anche di lui (vedi articolo). Il Sassuolo fissa il prezzo e continua a fare muro.

LA VALUTAZIONE – Manuel Locatelli è un profilo che piace all’Inter e ieri, l’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha incontrato per la seconda volta nel giro di poco tempo il suo amico e collega Giovanni Carnevali, per parlare sicuramente di possibili colpi in uscita, ma anche del giovane centrocampista cresciuto al Milan. Il centrocampista in questa stagione ha mostrato tutte le sue qualità confermando un ottimo rendimento sotto la guida del tecnico De Zerbi, tanto da conquistare anche la maglia della Nazionale. Il calciatore è seguito anche dalla Juventus, che aveva già aperto i dialoghi con il Sassuolo, ma il club nero-verde è fermo sulla sua posizione: il giocatore non si muove e la sua valutazione è di circa 35-40 milioni. Il problema dunque non è la valutazione del giocatore bensì la formula: il calciatore è considerato incedibile da parte della società, per questo motivo non sarà facile strappare un prestito con diritto di riscatto in stile Stefano Sensi, per intenderci.

