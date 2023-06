VIDEO – Inter, Mkhitaryan risponde presente! Amadeus sogna l’impresa | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi ha parlato in esclusiva con noi il noto conduttore e uomo della televisione Amadeus a proposito della sua speranza per la finale di Champions League che l’Inter giocherà contro il Manchester City questo sabato. Arrivano aggiornamenti su Mkhitaryan e Correa, poi le dichiarazioni di Kyle Walker sulla sua condizione fisica. San Siro è già sold-out per l’evento dedicato alla finale del 10 giugno.

TG IN NERAZZURRO – In esclusiva con il redattore di Inter-News.it Sandro Caramazza ha parlato Amadeus, noto tifoso dell’Inter e conduttore delle scorsi edizioni di Sanremo. Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan, rientrato a pieno regime in gruppo negli allenamenti odierni, e Joaquin Correa invece parzialmente con i compagni. Importanti anche le dichiarazioni di Kyle Walker, uscito malconcio dalla finale di FA Cup dello scorso sabato vinta dai ragazzi di Pep Guardiola con il Manchester United. L’Inter ha inoltre comunicato il sold-out di San Siro per l’evento organizzato per la partita più importante degli ultimi tredici anni di storia. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN del 7 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina), Twitch (segui canale) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).