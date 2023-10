VIDEO – Sassuolo-Monza 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Monza, posticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SUBITO FERMATI – Sassuolo-Monza 0-1 nel posticipo della settima giornata di Serie A. Il Sassuolo batte Inter e Juventus ma poi stecca con le piccole. Era accaduto due settimane fa contro il Frosinone e succede anche col Monza, che lotta e si prende i tre punti. Sei minuti e Armand Laurienté fa tutto benissimo tranne la conclusione, murata da Michele Di Gregorio. Il portiere biancorosso si ripete anche al 36′, su rara battuta col destro di Domenico Berardi, e subito dopo su un sinistro sempre del capitano neroverde. Laurienté ha la palla dell’1-0 al 44′, la spreca concludendo altissimo in piena area. L’ex Georgios Kyriakopoulos in avvio di ripresa potrebbe sbloccarla, liberato sul secondo palo non inquadra la porta. Ma ci pensa Lorenzo Colombo a far volare il Monza, al 66′ andando via di forza e mettendo in rete col destro dopo aver saltato Martin Erlic. È il suo primo gol in biancorosso, potrebbero diventare due poco dopo ma il VAR lo ferma per un fuorigioco.

Video con gli highlights di Sassuolo-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.