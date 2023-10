VIDEO – Salernitana-Cagliari 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Cagliari, match della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



FINALE ASSURDO – Salernitana-Cagliari 2-2 nella nona giornata di Serie A. Il Cagliari vede sfumare nel recupero la prima vittoria in campionato, con furia nei confronti soprattutto del VAR. Nel primo tempo si illude di aver segnato Zito Luvumbo, ma è in fuorigioco sul lancio del rientrante Marco Mancosu e quindi non vale lo 0-1. La Salernitana non fa granché e al 79′ è colpita: errore di Agustin Martegani, recupero di Nicolas Viola a far partire Jakub Jankto centralmente e sulla sinistra proprio Luvumbo fa centro. La reazione granata, all’esordio di Filippo Inzaghi, c’è e un rimpallo favorisce in area Boulaye Dia per il destro secco del pareggio all’86’. Passano due minuti, grande azione del Cagliari con palla a sinistra per Eldor Shomurodov e bel cross per il colpo di testa di Nicolas Viola. Sembra fatta, ma subito dopo proprio Viola tocca con la mano su un controllo di Mateusz Legowski. Nessuno se ne accorge tranne il VAR Valerio Marini, che manda l’arbitro Daniele Chiffi al VAR per dare rigore. Trasforma Dia al 95′, è 2-2 e Cagliari furibondo. Anche perché, nel post partita, il presidente Tommaso Giulini segnala un pestone ai danni di Matteo Prati non giudicato altrettanto.

Video con gli highlights di Salernitana-Cagliari dal canale ufficiale YouTube del Cagliari.