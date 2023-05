VIDEO – Roma-Inter 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Inter, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



ESPUGNATO L’OLIMPICO! – Roma-Inter 0-2 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. L’Inter si impone in un nuovo scontro diretto e fortifica il suo quarto posto. La prima vera occasione è al 18′ per la Roma, con un tiro di Lorenzo Pellegrini leggermente deviato da Alessandro Bastoni e alto di poco. Il match si sblocca al 33′, con Denzel Dumfries lanciato sulla destra da Marcelo Brozovic per il cross sul secondo palo dove arriva a mettere dentro l’altro esterno Federico Dimarco. Segna il classe ’97 come all’andata, ma stavolta senza ribaltone. Anche perché la Roma dal primo all’ultimo minuto va in preda a isterismi e si inventa questioni arbitrali che non esistono. L’Inter gestisce invece il vantaggio, senza mai rischiare realmente. L’unica volta è su un rimpallo a favorire Roger Ibanez, dove è bravissimo André Onana sul destro. Poi però lo stesso Ibanez sbaglia il tocco su lancio per Romelu Lukaku dopo averlo anticipato, Lautaro Martinez manda in porta il belga e il suo sinistro vale lo 0-2 al 74′. E nel finale proprio Lautaro Martinez potrebbe segnare, ma lo splendido destro dal limite si infrange sulla traversa.

Video con gli highlights di Roma-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.