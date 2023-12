VIDEO – Monza-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Genoa, match della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



URLO ALLA FINE – Monza-Genoa 1-0 nella quindicesima giornata di Serie A. Il Monza si prende i tre punti allo scadere, in una partita che era iniziata male per l’infortunio di Luca Caldirola nel riscaldamento. Al 36′ farebbe gol Patrick Ciurria con una girata di destro, ma c’è un fuorigioco di Lorenzo Colombo a inizio azione ed è tutto inutile. In chiusura di tempo occasione Genoa con Milan Badelj da angolo, la sua battuta è a lato. La palla buona ce l’ha Mateo Retegui al 62′: tiro-cross da destra solo da mettere in rete, calcia alto dal limite dell’area piccola. Errore pagato all’83’, quando Pedro Pereira (ex e inserito titolare all’ultimo) serve Dany Mota sulla zona del dischetto per il destro dell’1-0. È il suo primo gol in questa Serie A, ma pesantissimo. Passano due minuti e Radu Dragusin penetra in mezzo alla difesa del Monza, trovando solo l’esterno della rete sul suo sinistro e mancando così l’1-1.

Video con gli highlights di Monza-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.