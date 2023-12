VIDEO – Salernitana-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Bologna, posticipo della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



ZONA CHAMPIONS LEAGUE – Salernitana-Bologna 1-2 nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Il Bologna prosegue il suo strepitoso campionato e aggancia la Roma al quarto posto in classifica. Su un tiro di Stefan Posch al 9′ da fuori non trattiene Benoit Costil ed è facile il tap-in di Joshua Zirkzee. L’ex Bayern Monaco, al ritorno da titolare, sfrutta un altro errore evidente della Salernitana, con folle retropassaggio di Matteo Lovato, e fa doppietta al 20′ saltando il portiere. Filippo Inzaghi capisce che i suoi non sono in giornata e fa un cambio prima dell’intervallo, togliendo il frastornato Lovato. Ma non cambia molto la situazione, anzi al 65′ Lewis Ferguson prende il palo su inserimento centrale e decisivo tocco di Costil. A sorpresa però la Salernitana al 75′ torna in partita, con assist di Antonio Candreva e destro piazzato del redivivo Simy. Il Bologna deve soffrire prima di esultare, con Lorenzo Pirola a un passo dal 2-2 di testa al 95′ (a lato su cross dalla destra).

Video con gli highlights di Salernitana-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.