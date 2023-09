VIDEO – Inter-Fiorentina 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Fiorentina, anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



UN TRIONFO – Inter-Fiorentina 4-0 nell’anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A. C’è anche l’Inter in testa alla classifica, a pari punti col Milan uniche due a punteggio pieno in attesa del derby dopo la sosta. Annichilita la Fiorentina, che regge fino al 23’ quando un gran cross di Federico Dimarco trova perfettamente Marcus Thuram per il colpo di testa vincente. Il francese si sblocca e sblocca la partita. Sono tante le occasioni nel primo tempo per l’Inter, ma non riesce a trovare il raddoppio. A inizio ripresa miracolo di Oliver Christensen mandando sul palo una deviazione ravvicinata di Lautaro Martinez, poi flipper in area e la palla non entra. Ma al 53’ una splendida palla di Thuram manda il Toro in porta e la sua battuta rabbiosa è il 2-0. Subito dopo rigore per fallo di Christensen sullo scatenato Thuram, Hakan Calhanoglu trasforma al 58’. C’è ancora il tempo per la doppietta di Lautaro Martinez, pregevole girata su cross di Juan Guillermo Cuadrado.

Video con gli highlights di Inter-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.