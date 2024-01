VIDEO – Genoa-Lecce 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Lecce, anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RIMONTA IN 6′ – Genoa-Lecce 2-1 nell’anticipo mattutino della ventiduesima giornata di Serie A. Il Lecce si illude fino a venti minuti dalla fine, poi però esce dal Ferraris senza punti. Un’ingenuità di Johan Vasquez porta a un rigore, per un fallo evidente su Pontus Almqvist. Dal dischetto va Nikola Krstovic e Josep Martinez si esalta respingendo la conclusione. Ma al 31′ proprio Krstovic, che non segnava da quasi quattro mesi, si riscatta con un tiro dal limite che trova la deviazione di Vasquez ed entra. Poco dopo il Genoa rischia di finire ulteriormente sotto, ma lo grazia Mohamed Kaba calciando a lato. Appena iniziata la ripresa Ruslan Malinovskyi tira da fuori, deviazione e rossoblù sfortunati con palla sul palo. Sembra stregata al 70′ quando Albert Gudmundsson su punizione prende la traversa, ma Mateo Retegui prende il rimbalzo e di testa pareggia. Il Genoa non si ferma e al 76′ ha ribaltato il risultato, con una splendida rovesciata di Caleb Ekuban dopo un’altra traversa, di Vasquez. Per il Lecce sconfitta pesante in ottica salvezza, continua la corsa di Alberto Gilardino.

GENOA-LECCE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.