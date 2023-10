VIDEO – Cagliari-Roma 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Roma, posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



TUTTO TROPPO FACILE – Cagliari-Roma 1-4 nel posticipo pomeridiano dell’ottava giornata di Serie A. Secondo poker in quattro giorni per la Roma, che allontana le polemiche. Un errore di Adam Obert al 18′, il primo di tantissimi del Cagliari, manda in porta Paulo Dybala ma Simone Scuffet (all’esordio stagionale) si salva di piede. Passa un minuto e Leonardo Spinazzola alza per Houssem Aouar, sinistro a prolungare e lo 0-1 diventa realtà. Novanta secondi più tardi cross di Rick Karsdorp da destra, Romelu Lukaku va addirittura di petto e raddoppia nell’area piccola. Non c’è una vera e propria reazione del Cagliari, che al 51′ becca il tris con Andrea Belotti (superato all’infortunato Dybala nel primo tempo) che fa quello che vuole con Gabriele Zappa e poi di destro mette in rete. L’assistente segnala fuorigioco, ma il gol è buono e il VAR lo convalida. La partita è finita, ma al 59′ c’è lo spazio per la doppietta di Lukaku, liberato in area da un assist di Leandro Paredes. Il Cagliari (ultimo in classifica) segnerebbe con Matteo Prati un gol spettacolare al 72′, ma c’è un fuorigioco precedente e il VAR annulla. Poi nel finale dà un rigore per tocco di mano di Bryan Cristante, non visto in diretta. Lo trasforma Nahitan Nandez con battuta centrale all’87’, ma è troppo tardi.

Video con gli highlights di Cagliari-Roma dal canale ufficiale YouTube del Cagliari.