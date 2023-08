VIDEO – Audero si presenta all’Inter: «Qui per crescere con i migliori!»

Emil Audero è un nuovo portiere dell’Inter. Il portiere italiano in un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del club ha parlato delle sue caratteristiche e della voglia di mettersi in gioco i nerazzurro, prendendosi anche i complimenti di un ex leggenda come Walter Zenga. Con umiltà Audero si presenta in punta di piedi, mettendosi in gioco nonostante la grande concorrenza davanti. Di seguito l’intervista realizzata da Inter TV e pubblicata sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]