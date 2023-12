VIDEO – Juventus-Inter, l’audio del VAR su Chiesa-Darmian che smentisce ogni polemica

Bisogna tornare un attimo a Juventus-Inter, dopo le polemiche (abbondantemente esagerate) per domenica a Napoli. Questo perché a Open VAR, su DAZN, è passato l’audio del VAR sul contatto Chiesa-Darmian che esclude ogni irregolarità in avvio dell’azione dell’1-1. E c’è anche il video.



MA QUALE FALLO! – Non c’è alcun intervento irregolare di Matteo Darmian su Federico Chiesa, in avvio di azione del pareggio di Juventus-Inter nove giorni fa. Lo mostrano le immagini DAZN di Open VAR, dove si vede chiaramente come sia un semplice corpo a corpo, nulla di grave. Il programma ha anche svelato il dialogo tra Marco Guida, arbitro in campo, e Massimiliano Irrati che era nella sala di Lissone: «Visto», si dice al momento del contatto. «C’è uno sopra su Lautaro Martinez. Tutti buoni, gol», il commento al momento del tiro in porta. «Torna dove… Quando ha il pallone, dalla ripartenza. Il passaggio è OK, anche quello di Nicolò Barella. In mezzo è tutto regolare, al passaggio è dietro la linea del pallone. Marco (Guida, ndr), Massimiliano (Irrati che parla, ndr): gol corretto, puoi riprendere il gioco».

Questo il video con la spiegazione dell’episodio Chiesa-Darmian in Juventus-Inter, seguito dalle parole di Andrea Gervasoni, dall’account YouTube di DAZN.