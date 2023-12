Sommer protegge al top l’Inter: lontano il rimpianto di Onana – TS

Sommer stupisce il mondo Inter, che aveva avuto dei dubbi su di lui, tanto da non far rimpiangere assolutamente Onana. Il focus di TuttoSport sull’apporto dello svizzero nella squadra di Inzaghi.

BRAVURA – Lasciare una sicurezza per una novità non è mai semplice. L’Inter nel corso dell’estate lo ha dovuto fare, ed anche dolorosamente. Quando André Onana ha scelto di optare per il trasferimento al Manchester United la paura di non riuscire a trovare qualcuno alla sua altezza, dopo i suoi 8 cleen-sheet in campionato, è stata davvero tanta. Tra le difficoltà della trattativa che ha portato il suo sostituto a Milano e un esordio non particolarmente convincente nell’amichevole contro il Salisburgo, Yann Sommer lasciava nei tifosi alcuni dubbi. Dubbi che, dopo quattro mesi, non esistono praticamente più nei suoi riguardi. Ma, anzi, vengono avanzati verso l’ex Onana, nell’occhio del ciclone inglese.

ERRORI – Quegli errori e parate goffe mostrate nell’amichevole di pre-campionato del 8 agosto Yann Sommer non gli ha commessi praticamente mai più con l’Inter. L’unica eccezione di questi mesi si può individuare nella sfida di campionato contro il Sassuolo, in occasione del gol subito da Bajrami. Per il resto il portiere svizzero ha sempre dimostrato di meritare la fiducia dell’Inter e anche dei tifosi. D’altronde, se la squadra di Simone Inzaghi sta proseguendo così bene e con passo spedito in questa stagione lo deve anche allo stesso Sommer. L’ultima sfida, quella contro il Napoli di domenica scorsa, ne da la conferma.

ESPERIENZA – Al Maradona Sommer è stato uno fra i migliori in campo dell’Inter, salvando il risultato per almeno tre volte in maniera decisiva e ottenendo il nono cleen-sheet in campionato su quattordici partite partite. Quando la sfida era sullo 0-0, infatti, il portiere svizzero si è opposto ad Elmas, sullo 0-1 a Kvaratskhelia e, infine, a Osimhen quando il match era sullo 0-2. Ma l’apporto e la bravura di Sommer si è potuta notare anche in Champions League, dimostrando di avere un’ampia esperienza. Forse quella che l’ex Onana da quando è in Inghilterra sta facendo vedere di non avere, pur avendo lasciato l’Inter con un’ampia plusvalenza. L’avvio di Sommer con l’Inter, dunque, è un altro fattore che fa comprende quanto l’Inter non si sia davvero indebolita fra una stagione e l’altra.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini