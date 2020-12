Lukaku rimane senza parole al termine di Verona-Inter

Romelu Lukaku esulta insieme ai compagni dopo la vittoria di Verona-Inter, la settima di fila per i nerazzurri di Conte.

LEADER – Romelu Lukaku avrebbe avuto almeno due occasioni per segnare in Verona-Inter. Una rete in realtà l’ha fatta, all’ultimo minuto, ma un fallo commesso a inizio azione rende vano il tutto. Nessun problema per il belga, che a fine partita esulta insieme ai compagni. E, come nelle ultime occasioni, Lukaku sceglie di esaltare tutti i compagni, senza alcun protagonismo. Ecco la sua foto: