De Vrij: “Molto orgoglioso delle mie 100 presenze con questo grande club!”

Stefan de Vrij in Verona-Inter ha trovato la presenza numero 100 con la maglia nerazzurra. La gioia del difensore a fine partita.

CENTENARIO – Anche Stefan de Vrij entra nel club di giocatori che hanno 100 presenze con l’Inter. Arrivato nell’estate 2018 a parametro zero, il difensore olandese ha anche 6 gol in nerazzurro. Di cui ben due nei derby contro il Milan, cosa che lo rendono ancor di più un idolo per i tifosi nerazzurri. Ecco la gioia del numero 6 per questo traguardo: