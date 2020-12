Hakimi 4×4: nessun “deb” come lui in questa...

Hakimi 4×4: nessun “deb” come lui in questa Serie, i numeri

Achraf Hakimi stacca tutti grazie all’assist messo a segno in Verona-Inter, che portato al gol Lautaro Martinez. Ecco perché è il miglior debuttante in questa Serie A.

FORZA QUATTRO – Achraf Hakimi è il miglior debuttante tra i giocatori all’esordio in questa Serie A. E lo è grazie all’assist firmato in Verona-Inter, che regala a Lautaro Martinez il pallone da girare in porta per lo 0-1. Grazie al suo cross, il numero due nerazzurro è l’unico debuttante ad aver messo a referto almeno 3 gol (sono quattro) e 3 assist in questa stagione. Un dato che viene celebrato anche dall’Inter: