FOTO – Lautaro Martinez, indizio social per Inter-Verona? Freme per il rientro!

Lautaro Martinez fa il conto alla rovescia per il ritorno a disposizione di Inzaghi. A meno di tre giorni da Inter-Verona il Toro lancia un messaggio ai tifosi sui social.

IL GRANDE RITORNO – Lautaro Martinez non riesce più a stare lontano dal campo. Rendersi disponibile per la sua Inter, di cui è leader e capitano, è l’obiettivo principale. L’argentino, costretto a fermarsi e ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo per due settimane, ora scalpita per il rientro che sembra vicino. Domani è previsto il rientro in gruppo e, probabilmente, sabato quello tra i convocati. La foto pubblicata nelle stories di Instagram, con tanto di clessidre, sempre essere un indizio proprio per la sua presenza fra i disponibili di Simone Inzaghi per Inter-Verona.

Lo sguardo concentrato di Lautaro Martinez, impaziente di tornare in campo, prima di Inter-Verona.