Inter-Lazio, Calhanoglu: «Grande vittoria! Per un secondo ho pensato…»

Calhanoglu ha saltato la sfida con la Lazio per squalifica (vedi articolo). Il centrocampista turco, in tribuna, ha esultato per la vittoria dell’Inter e ha scherzato sulla sua situazione.

PRIMO TIFOSO – Hakan Calhanoglu non ha potuto prendere parte a Inter-Lazio per la squalifica rimediata prima della sosta natalizia. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi per 2-1 grazie ai gol di due difensori, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar (vedi articolo). Il centrocampista turco, dopo aver assistito al match dalla tribuna di San Siro, ha applaudito i propri compagni e ha commentato in maniera ironica sui social: “Per un secondo ho pensato di essere squalificato per sempre! Complimenti ragazzi, grande vittoria”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu