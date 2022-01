Bastoni: «Ci divertiamo e vinciamo, bene! Inter, dato un segnale»

Bastoni è stato il grande protagonista di Inter-Lazio 2-1 al canale tematico ufficiale della società. Ecco come il giocatore, gol e assist nel posticipo di Serie A, si è espresso sulla partita del Meazza.

RIPARTITI AL MEGLIO – Così Alessandro Bastoni dopo Inter-Lazio: «Nuovo ruolo? No, era quasi due anni che non segnavo: ogni tanto di vuole. Il mister ci chiede di spingerci in avanti, è un calcio molto divertente: ci divertiamo noi e vinciamo, va bene così. In fiducia? Dopo il primo tiro è normale riprovarci. Non è importante il gol quanto la vittoria che c’è stata, sono felice di questo. È inusuale come cosa, è un bel premio per un ruolo che spesso magari viene preso in considerazione un po’ meno. Si cerca di esaltare gli attaccanti, ma anche noi vogliamo dimostrare che siamo importanti quanto loro. Non mi ispiro a nessuno, sono sempre grato all’Atalanta e a Mino Favini che mi ha messo in testa delle giocate che mi porto ancora dietro: voglio essere me stesso. Volevamo dare un segnale dopo le due vittorie del Milan, che stasera era davanti a noi. Sappiamo che non mollano, la Lazio ci aveva già fatto male all’andata. Adesso ci godiamo la vittoria e da domani pensiamo alla prossima».