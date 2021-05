Inter, gag Lukaku-Bastoni: «Deluso dall’arbitro». «Sei sempre tu, Stellini»

L’Inter si prepara alla sfida con l’Udinese, in programma domenica a San Siro alle ore 15.00 e valida per l’ultima giornata di campionato. La squadra di Conte, Campione d’Italia con quattro turni d’anticipo, lavora in un clima di serenità e ilarità (vedi articolo). Lukaku e Bastoni su Instagram danno vita a un siparietto che al tecnico nerazzurro ricorderà qualcosa

SIPARIETTO – L’Inter è Campione d’Italia ormai da quattro giornate e lavora alla sfida con l’Udinese che sarà una vera e propria festa scudetto alla presenza di mille tifosi a San Siro, 4500 fuori e premiazione ufficiale (vedi articolo). Romelu Lukaku e Alessandro Bastoni su Instagram si punzecchiano e richiamano alla memoria l’ormai noto «sei sempre tu Maresca, sei sempre tu». La frase polemica pronunciata dal tecnico nerazzurro proprio in occasione della sfida di andata con l’Udinese.

FRASE FAMOSA – «Deluso dall’arbitro e dal suo VAR (Antonio Conte) – scrive Lukaku su Instagram. «Però abbiamo lottato fino alla fine e non abbiamo perso. Forza Inter!». Bastoni risponde con «sei sempre tu Stellini, sei sempre tu», evidentemente arbitro del match in allenamento. E il tutto si conclude con un sorriso.