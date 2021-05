Paventi: «Inter, ora fase di respiro. Attesa per incontro Conte-Zhang»

Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter. Nel corso del suo intervento a “Sky Sport 24” si è quindi sottolineata l’importanza del finanziamento in arrivo dal fondo americano Oaktree

LIQUIDITÀ – Andrea Paventi parla di respiro per l’Inter: «È in dirittura d’arrivo il finanziamento da 275 milioni di euro da parte di Oaktree e che finiranno nelle casse nerazzurre. Si tratta di soldi importanti per gestire scadenze. Nelle prossime ore Conte parlerà con il Presidenze Zhang e i dirigenti della parte sportiva per programmare il futuro. Ora si tratta di una fase di respiro e consolidamento più semplice. Ci sarà però una contrazione dei ricavi e dei costi e quindi vedremo se tutti saranno sulla stessa linea e se ci saranno novità dal punto di vista del mercato».