Gosens in campo! Festeggia con Dzeko: «Finalmente con la squadra!»

Gosens potrebbe essere convocato per Inter-Sassuolo di domenica. Tramite Instagram il laterale tedesco annuncia di essersi allenato in gruppo e lo fa festeggiando con Dzeko.

PRIMA VOLTA VICINA – Robin Gosens si candida per un posto fra i convocati in Inter-Sassuolo. Il tedesco, preso venti giorni fa dall’Atalanta, è fuori dall’ultimo mercoledì di settembre per un brutto infortunio muscolare (con ricaduta). Oggi però si è allenato in gruppo, come annuncia lui stesso in un post che lo ritrae con Edin Dzeko. “Finalmente tornato con la squadra! Andiamo”, il messaggio del giocatore.

Questa la foto postata pochi minuti fa da Gosens sul suo account ufficiale Instagram.