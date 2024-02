FOTO – Thuram vicino all’Inter: esplode al gol di un compagno!

Thuram non è a disposizione per Lecce-Inter ma di certo riesce comunque a far sentire la sua presenza, seppur solo da lontano. L’attaccante francese, fuori per infortunio, sta seguendo i suoi compagni che al Via del Mare si stanno imponendo con un rotondo 4-0. Proprio sulla seconda rete di Lautaro Martinez, il numero 9 nerazzurro esplode su Instagram

ESULTANZA – Marcus Thuram non ha potuto prendere parte a Lecce-Inter, partita in corso al Via del Mare e che vede i nerazzurri in vantaggio per 4-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta), Frattesi e de Vrij. L’attaccante francese in ogni caso sa come stare vicino alla squadra, seppur da lontano, seguendo la partita ed esultando come un pazzo ai gol dei suoi compagni. Proprio sulla seconda rete di Lautaro Martinez, ovvero quella dello 0-3, Thuram esclama nelle Instagram Stories: “Flauto, ancora te, sempre te”.

L’alchimia tra i due attaccanti dell’Inter è sempre più elevata.