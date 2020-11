FOTO – Skriniar carico per Real Madrid-Inter: “Sono tornato!”

Milan Skriniar sarà di nuovo a disposizione di Conte per Real Madrid-Inter (domani alle 21.00). In attesa di scoprire se sarà titolare o meno, lo slovacco si prepara al meglio.

RITORNO – Milan Skriniar non vede l’ora di tornare a mordere l’erba, con la grinta che ha fatto innamorare tanti tifosi dell’Inter. Contro il Real Madrid, domani sera, sarà di nuovo a disposizione di Antonio Conte. In stagione lo slovacco ha appena 169 minuti nelle gambe, nelle due trasferte contro Benevento e Lazio. E la sua assenza si è avvertita più che mai, in un avvio di stagione in cui la fase difensiva deve ancora registrarsi completamente. Il tecnico deve ancora sciogliere il dubbio se schierarlo o meno dal primo minuto. Skriniar sarà in ballottaggio con Danilo D’Ambrosio, che si è riposato nell’ultima sfida contro il Parma. E questo dubbio attanaglierà Conte fino a domani, quando sarà il momento di redigere la distinta di gara. Nel frattempo il numero 37 continua a prepararsi per riacquisire il prima possibile una maglia da titolare. Il suo messaggio è esaustivo: “🔙 @inter ⚫️🔵“.