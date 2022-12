FOTO – Onana pronto a scalzare Handanovic: ma che sintonia ad Appiano!

Onana è pronto a riprendere il suo posto tra i pali dopo il ritorno dal Mondiale in Qatar. Il portiere camerunense non ha preso parte all’ultima amichevole disputata dall’Inter contro il Real Betis dove si è visto invece per un tempo Handanovic. I due portieri ad Appiano Gentile lavorano in grande sintonia

SINTONIA – André Onana non si è ancora visto nelle amichevoli disputate dall’Inter ma contro la Reggina di Filippo Inzaghi potrebbe toccare nuovamente a lui. Contro il Real Betis, Simone Inzaghi ha preferito lasciarlo ad Appiano Gentile per dargli modo di recuperare al meglio. Giovedì 22 dicembre al Granillo e poi il 29 al Mapei Stadium contro il Sassuolo toccherà nuovamente a lui mentre Samir Handanovic guarderà inizialmente dalla panchina. Finora lo sloveno ha dato ottime risposte ma le gerarchie tra i pali sono ormai segnate. Nel frattempo i due portieri lavorano in grande sintonia ad Appiano Gentile.

Questo lo scatto pubblicato da Onana sulle sue Instagram Stories.