Inter punta su energia di Lautaro Martinez! Il punto su un altro Nazionale

L’Inter è orgogliosa del successo Mondiale di Lautaro Martinez che sarà ovviamente uno degli ultimi Nazionali a rientrare ad Appiano Gentile. Intanto il club nerazzurro ritrova gli olandesi ma all’appello manca ancora Brozovic. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

ATTESA – L’Inter deve ancora attendere per riavere il gruppo al gran completo. Dopo il rientro di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, il club nerazzurro attende Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic: «L’Inter aspetta Lautaro Martinez per avere un po’ di quell’energia Mondiale dalla quale spera di ricavare qualche vantaggio. Oggi si sono rivisti ad Appiano Gentile altri due Nazionali, ovvero Dumfries e de Vrij. Poi manca Brozovic e alla fine arriverà Lautaro: questi ultimi torneranno probabilmente dopo i giorni liberi che Inzaghi concederà per Natale, quindi intorno al 27, 28 o 29 dicembre».